В ЮАР за угон автомобиля задержали внука Нельсона Манделы

SABC News: внука Нельсона Манделы задержали в ЮАР за угон автомобиля

В ЮАР задержали внука экс-президента страны Нельсона Манделы по подозрению в угоне автомобиля. Об этом со ссылкой на данные полиции сообщает телеканал SABC News.

«Пятеро подозреваемых, включая внука Манделы, задержаны за угон автомобиля», — указано в материале. Автомобиль нашли в бывшем доме Манделы в Йоханнесбурге.

Также подчеркивается, что внука Манделы и его сообщников подозревают в незаконном хранении огнестрельного оружия.

Ранее родственников свергнутого президента Сирии Башара Асада задержали ливанские службы безопасности при попытке покинуть ближневосточную страну. Речь идет о родственниках Дурейды Асада — двоюродного брата бывшего сирийского лидера. Его жене и дочери было отказано в попытках покинуть Ливан.