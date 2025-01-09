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01:08, 9 января 2025Мир

В ЮАР за угон автомобиля задержали внука Нельсона Манделы

SABC News: внука Нельсона Манделы задержали в ЮАР за угон автомобиля
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)
Нельсон Мандела

Нельсон Мандела. Фото: Aftonbladet / ZUMAPRESS.com / Global Look Press

В ЮАР задержали внука экс-президента страны Нельсона Манделы по подозрению в угоне автомобиля. Об этом со ссылкой на данные полиции сообщает телеканал SABC News.

«Пятеро подозреваемых, включая внука Манделы, задержаны за угон автомобиля», — указано в материале. Автомобиль нашли в бывшем доме Манделы в Йоханнесбурге.

Также подчеркивается, что внука Манделы и его сообщников подозревают в незаконном хранении огнестрельного оружия.

Ранее родственников свергнутого президента Сирии Башара Асада задержали ливанские службы безопасности при попытке покинуть ближневосточную страну. Речь идет о родственниках Дурейды Асада — двоюродного брата бывшего сирийского лидера. Его жене и дочери было отказано в попытках покинуть Ливан.

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