Семью Асада задержали

An-Nahar: родственников Асада задержали при попытке покинуть Ливан

Родственников свергнутого президента Сирии Башара Асада задержали ливанские службы безопасности при попытке покинуть ближневосточную страну. Об этом пишет газета An-Nahar.

В частности, речь идет о родственниках Дурейды Асада — двоюродного брата бывшего сирийского лидера. Его жене и дочери было отказано в попытках покинуть Ливан.

«Ливанский суд в пятницу вынес постановление об аресте супруги Дурейда Асада и его дочери после обнаружения у них поддельных заграничных паспортов (...) К сведению, Дурейда Асад является сыном Рифаата Асада — дяди свергнутого президента Башара Асада», — отмечается в материале издания.

Ранее стало известно, что газета The Telegraph со ссылкой на источники сообщала, что Асма Асад, жена бывшего президента Сирии Башара Асада, переживает рецидив острой миелоидной лейкемии — рака крови. Уточняется, что бывшую леди Сирии изолировали в отдельном стерильном помещении, чтобы не допустить передачи ей каких-либо инфекций. Ей запрещено находиться в одной комнате с другими людьми, однако некоторое время ухаживал ее отец Фаваз аль-Ахрас.