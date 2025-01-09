Валюта одной европейской страны упала до минимального уровня

Reuters: Фунт стерлингов упал до самого низкого с конца 2023 года уровня

Фунт стерлингов упал 9 января до самого низкого с конца 2023 года уровня и подешевел до 1,22 доллара. Об этом сообщило агентство Reuters.

Случившееся объясняют распродажей глобальных облигаций, которая привела к тому, что стоимость заимствований правительства Великобритании достигла самого высокого уровня за последние 16 лет. Базовая доходность 10-летних государственных облигаций выросла на четверть пункта только на этой неделе, достигнув самого высокого уровня с 2008 года. Уверенность в фискальных перспективах Великобритании продолжает ухудшаться.

Соединенное Королевство сталкивается с замедлением роста и сохраняющейся инфляцией. Его экономика стагнирует, в то время как ситуация на рынке труда стремительно ухудшается, поскольку работодатели борются с повышением налогов.

Ранее сообщалось, что в Великобритании рекордно подорожало жилье. В конце осени 2024 года средняя стоимость дома увеличилась почти до 300 тысяч фунтов стерлингов (около 38,4 миллиона рублей).