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15:33, 9 января 2025Силовые структуры

Во время крестин в православном российском храме цыгане украли 100-летнюю икону

В Челябинске из храма цыгане украли 100-летнюю икону Божьей Матери
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Telegram-канал Mash

В Челябинске во время крестин в православном храме цыгане украли 100-летнюю икону Божьей Матери. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, ЧП произошло на следующий день после праздника Рождества Христова. Тогда цыгане привели на крещение своих детей. Пока некоторые из них находились с детьми, пара мужчин вынесла из храма икону «Не рыдай Мене, Мати» и две литографии — Спасителя и Оптинских старцев. Отмечается, что перед тем, как украсть святыни, злоумышленники перекрестились.

По информации Mash, пропажу заметил настоятель храма. Он обратился за помощью к прихожанам, а те, в свою очередь, к авторитетным цыганам. На следующий день совершившие кражу ждали открытия храма с иконами в руках.

Полиция проводит проверку.

Ранее сообщалось, что сотрудники московской полиции задержали жительницу столицы, укравшую икону из церкви преподобного Сергия Радонежского в Рогожской слободе.

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