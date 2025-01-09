Во время крестин в православном российском храме цыгане украли 100-летнюю икону

В Челябинске из храма цыгане украли 100-летнюю икону Божьей Матери

В Челябинске во время крестин в православном храме цыгане украли 100-летнюю икону Божьей Матери. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, ЧП произошло на следующий день после праздника Рождества Христова. Тогда цыгане привели на крещение своих детей. Пока некоторые из них находились с детьми, пара мужчин вынесла из храма икону «Не рыдай Мене, Мати» и две литографии — Спасителя и Оптинских старцев. Отмечается, что перед тем, как украсть святыни, злоумышленники перекрестились.

По информации Mash, пропажу заметил настоятель храма. Он обратился за помощью к прихожанам, а те, в свою очередь, к авторитетным цыганам. На следующий день совершившие кражу ждали открытия храма с иконами в руках.

Полиция проводит проверку.

Ранее сообщалось, что сотрудники московской полиции задержали жительницу столицы, укравшую икону из церкви преподобного Сергия Радонежского в Рогожской слободе.