Военные выдвинулись к дворцу президента Чада в Нджамене

Военная колонна выдвинулась к дворцу президента Чада в Нджамене

Армия Чада выдвинулась в сторону дворца президента в Нджамене. Об этом сообщает Reuters.

Уточняется, что к зданию главы республики направляется колонна военной техники.

Вечером 8 января исламисты «Боко Харам» (запрещенная в России террористическая организация) совершили вооруженное нападение на президентский дворец. Глава государства Махамат Идрис Деби в тот момент находился в своей резиденции. Атаку удалось отразить, ситуация находится под контролем.

«Боко Харам» образовалась в Нигерии в 2002 году. В 2015 году часть боевиков откололась от группировки и присягнула на верность запрещенному в России террористическому движению «Исламское государство», став его региональным «филиалом».

О террористах из «Боко харам» стало широко известно в 2014 году, когда под руководством Абубакара Шекау они напали на школу и похитили оттуда 276 девочек, чтобы насильно выдать их замуж за боевиков или продать в рабство. Некоторым школьницам удалось сбежать из плена, судьба остальных неизвестна до сих пор.