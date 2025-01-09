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01:32, 9 января 2025Мир

Военные выдвинулись к дворцу президента Чада в Нджамене

Военная колонна выдвинулась к дворцу президента Чада в Нджамене
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Mahamat Ramadane / Reuters

Армия Чада выдвинулась в сторону дворца президента в Нджамене. Об этом сообщает Reuters.

Уточняется, что к зданию главы республики направляется колонна военной техники.

Вечером 8 января исламисты «Боко Харам» (запрещенная в России террористическая организация) совершили вооруженное нападение на президентский дворец. Глава государства Махамат Идрис Деби в тот момент находился в своей резиденции. Атаку удалось отразить, ситуация находится под контролем.

«Боко Харам» образовалась в Нигерии в 2002 году. В 2015 году часть боевиков откололась от группировки и присягнула на верность запрещенному в России террористическому движению «Исламское государство», став его региональным «филиалом».

О террористах из «Боко харам» стало широко известно в 2014 году, когда под руководством Абубакара Шекау они напали на школу и похитили оттуда 276 девочек, чтобы насильно выдать их замуж за боевиков или продать в рабство. Некоторым школьницам удалось сбежать из плена, судьба остальных неизвестна до сих пор.

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