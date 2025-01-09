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15:20, 9 января 2025Интернет и СМИ

Врачи назвали три способа вернуть радость от работы после новогодних праздников

Врач Продеус посоветовал россиянам слушать музыку после новогодних праздников
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Meghan Holmes / Unsplash

Врач и телеведущая Елена Малышева и ее соведущие, иммунолог Андрей Продеус, кардиолог Герман Гандельман и офтальмолог Михаил Коновалов, назвали россиянам три способа, которые помогут вернуть радость от работы после новогодних праздников. Выпуск с рекомендацией специалистов доступен на сайте телеканала.

Малышева объяснила, что после новогодних праздников в организме человека истощается гормон награды — дофамин. Поэтому, по ее словам, сразу по окончании каникул работа приносит меньше радости, чем обычно.

Чтобы повысить уровень дофамина, Продеус посоветовал чаще слушать любимую музыку. «Доказано, что лучшим вариантом, с медицинской точки зрения, является музыка Моцарта», — добавила Малышева.

Кроме того, рассказал Гандельман, можно заняться физической активностью. По словам врача, этот способ также поможет избавиться от лишних килограммов.

Коновалов, в свою очередь, подчеркнул, что повысить уровень гормона дофамина поможет качественный сон. Чтобы хорошо выспаться, нужно, как отметил врач, включить белый шум, убрать все источники света, в том числе отказаться от использования гаджетов перед сном, а также использовать тяжелое одеяло.

Ранее Малышева рассказала о хобби, которое защищает о слабоумия. Таковым медик сочла вязание варежек.

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