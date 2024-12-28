Россиянам назвали защищающее от слабоумия хобби

Врач Гандельман заявил, что вязание варежек защищает от деменции

Кардиолог Герман Гандельман в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале назвал россиянам хобби, которое защищает от деменции. Выпуск программы доступен на сайте телеканала.

По словам врача, такой эффект достигается при вязании варежек. Он подчеркнул, что во время этого занятия задействованы глаза и руки, в результате чего активно работает мозг. «Это уменьшает шанс развития слабоумия», — заявил Гандельман.

Он также добавил, что после того, как варежки готовы, у человека выделяется гормон дофамин, отвечающий за радость от какого-либо достижения.

Ранее врач и телеведущая Елена Малышева назвала продукт, защищающий от деменции. Таковым, по ее словам, считается подсолнечное масло. В нем, отметила специалистка, содержится много витамина E, защищающего мозг от дегенеративных изменений.