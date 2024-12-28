Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
08:00, 28 декабря 2024Интернет и СМИ

Россиянам назвали защищающее от слабоумия хобби

Врач Гандельман заявил, что вязание варежек защищает от деменции
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Marina Ermakova / Unsplash

Кардиолог Герман Гандельман в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале назвал россиянам хобби, которое защищает от деменции. Выпуск программы доступен на сайте телеканала.

По словам врача, такой эффект достигается при вязании варежек. Он подчеркнул, что во время этого занятия задействованы глаза и руки, в результате чего активно работает мозг. «Это уменьшает шанс развития слабоумия», — заявил Гандельман.

Он также добавил, что после того, как варежки готовы, у человека выделяется гормон дофамин, отвечающий за радость от какого-либо достижения.

Ранее врач и телеведущая Елена Малышева назвала продукт, защищающий от деменции. Таковым, по ее словам, считается подсолнечное масло. В нем, отметила специалистка, содержится много витамина E, защищающего мозг от дегенеративных изменений.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Чубайс снизил требования к фигурантам дела о краже его усадьбы до 65 миллионов рублей. Изначально речь шла о миллиарде

      В российском регионе восстановили железнодорожное движение после атаки дронов

      Застрявших под землей шахтеров обвинили в людоедстве

      Россиянам назвали защищающее от слабоумия хобби

      Спрогнозирован тяжелый психологический удар по России со стороны ВСУ в 2025 году

      Посол рассказал о недовольстве европейцев из-за помощи Украине

      Пытавшаяся поджечь автозаправку россиянка ранее отдала свои деньги мошенникам

      Названа «золотая шестерка» упражнений Шварценеггера

      Россиянам предсказали рост доходов на 111 процентов

      В Казахстане объяснили слова о взрыве баллона на разбившемся самолете

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше