Telegraph: ВС РФ ликвидировали британского наемника в Запорожской области

В Запорожской области ликвидирован наемник из Великобритании. Об этом пишет The Telegraph.

Российские военные уничтожили бывшего военнослужащего британской армии Джейка Уоддингтона с помощью беспилотника.

34-летний наемник вступил в иностранный легион Вооруженных сил Украины (ВСУ), где служил командиром одного из подразделений. В ноябре 2024 года он возвращался на родину в Кембридж, чтобы уладить вопрос с документами, а после этого вновь отправился на фронт.

Издание выяснило, что Уоддингтон ранее выучил русский язык. Он был уволен со службы в 2022 году, после того, как у него случился эпилептический приступ.

Ранее польский наемник, которого взяли в плен бойцы Добровольческого корпуса ВС РФ, сообщил, что воюющим на стороне ВСУ иностранным наемникам не рекомендуют вступать в контакт с жителями контролируемой Киевом части Донбасса. Он объяснил это тем, что население в регионе разделено и многие люди поддерживают Россию. По словам поляка, соответствующее распоряжение наемники получили после прибытия на восток Украины. Собеседник агентства добавил, что выполнял эту рекомендацию.