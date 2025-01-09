Зеленский отчитался о ситуации на фронте перед министром обороны США

Зеленский сообщил о ситуации на фронте министру обороны США Остину

Президент Украины Владимир Зеленский отчитался о ситуации на фронте перед министром обороны США Ллойдом Остином. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Основные темы нашего разговора — ситуация на поле боя, роль дронов», — заявил украинский лидер. Стороны встретились в рамках заседания в формате «Рамштайн» в Германии.

Кроме того, Зеленский и Остин обсудили усиление украинской системы противовоздушной обороны (ПВО) и перспективы поставки дополнительных средств ПВО. Помимо этого, украинский глава поблагодарил Вашингтон за поддержку Киева.