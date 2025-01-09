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18:59, 9 января 2025Бывший СССР

Зеленский отчитался о ситуации на фронте перед министром обороны США

Зеленский сообщил о ситуации на фронте министру обороны США Остину
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Andreas Stroh / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский отчитался о ситуации на фронте перед министром обороны США Ллойдом Остином. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Основные темы нашего разговора — ситуация на поле боя, роль дронов», — заявил украинский лидер. Стороны встретились в рамках заседания в формате «Рамштайн» в Германии.

Кроме того, Зеленский и Остин обсудили усиление украинской системы противовоздушной обороны (ПВО) и перспективы поставки дополнительных средств ПВО. Помимо этого, украинский глава поблагодарил Вашингтон за поддержку Киева.

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