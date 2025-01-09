Зеленский встретился с генсекретарем НАТО

Зеленский в рамках формата «Рамштайн» встретился с генсекретарем НАТО Рютте

Президент Украины Владимир Зеленский в рамках формата «Рамштайн» встретился с генсекретарем НАТО Марком Рютте. Об этом сообщает издание «Общественное».

На опубликованных со встречи кадрах видно, как Рютте здоровается с представителями украинской делегации, среди которых виден глава офиса президента Украины Андрей Ермак, и обнимается с украинским лидером. Рютте и Зеленский садятся за стол и начинают переговоры.

Ранее Зеленский сообщал, что в рамках «Рамштайна» он планировал провести переговоры с партнерами на уровне министров обороны и военных командующих. Украинский лидер также назвал ключевым вопросом для Киева продолжение усиления системы ПВО.