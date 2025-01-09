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14:37, 9 января 2025Бывший СССР

Зеленский встретится с президентом Италии

Зеленский встретится с президентом Италии Матареллой и премьером Мелони
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)
Владимир Зеленский и Серджо Маттарелла

Владимир Зеленский и Серджо Маттарелла. Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский поедет в Италию, где встретится с премьер-министром страны Джорджией Мелони и президентом Серджио Маттареллой. Об этом сообщило издание «Общественное».

Сообщается, что Зеленский поедет в Италию 9 января. Также в Италии украинский президент должен был встретиться с президентом США Джо Байденом, однако тот ранее отменил свою поездку из-за лесных пожаров в Калифорнии.

Ранее Министерство иностранных дел Италии объявило о выделении 13 миллионов евро на поддержку энергетики Украины. В ведомстве отметили, что выделение средств является «важным шагом в усилиях по восстановлению энергетических систем», поврежденных во время боевых действий.

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