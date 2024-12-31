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14:20, 31 декабря 2024Мир

Италия выделит 13 миллионов евро на поддержку энергетики Украины

МИД Италии объявил о выделении 13 миллионов евро на поддержку энергетики Украины
Елизавета Мытарева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Thomas Peter / Reuters

Министерство иностранных дел (МИД) Италии объявило о выделении 13 миллионов евро на поддержку энергетики Украины. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

«По рекомендации министра иностранных дел Антонио Таяни Италия выделила 13 миллионов евро для Фонда энергетической поддержки Украины», — утверждается в публикации.

В МИД отметили, что выделение средств является «важным шагом в усилиях по восстановлению энергетических систем», поврежденных во время боевых действий. В публикации подчеркивается, что Италия таким образом подтвердила свою поддержку устойчивости энергетики Украины.

30 декабря стало известно, что США выделят Украине дополнительную прямую бюджетную помощь в размере 3,4 миллиарда долларов, которая полностью исчерпывает выделенные Конгрессом средства на поддержку Киева в 2024 году.

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