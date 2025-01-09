Жену Асада заподозрили в работе на британскую разведку

Асму Асад заподозрили в работе на британскую разведку до замужества

Жену бывшего президента Сирии Башара Асада Асму Асад заподозрили в работе на британскую разведку еще до замужества с будущим главой государства. Об этом сообщает телеканал Sky News Arabia со ссылкой на предполагаемые документы.

«[Сирийский оппозиционный журналист Низар] Наюф опубликовал то, что он назвал документами (...) Они содержат дополнительные подробности о связях британской разведки с Асмой аль-Асад, поскольку она получила работу в американском банке JP Morgan в Лондоне при поддержке сотрудницы британской разведки Элизы Боулер, которая обеспечила ей работу», — отмечается в материале издания.

Дополнительно уточняется, что власти Сирии могли знать о подобных контактах в связи с чем тогдашний президент страны Хафез Асад был против женитьбы своего сына Башара на Асме. Однако авторы материала подчеркивают, что подтвердить правдоподобность документов на данный момент невозможно.

Ранее газета The Times сообщала, что Асма Асад не сможет вернуться в Великобританию, поскольку у нее истек срок действия паспорта страны. Однако по какой причине истек срок документа неизвестно. Это могло произойти из-за того, что бывшая первая леди сама не продлила срок действия, или ей препятствовали британские власти.