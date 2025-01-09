Живущая в США российская блогерша назвала удивившую ее особенность страны

Российская блогерша Андерсон рассказала, что в США ко всему дают инструкцию

Российская блогерша Нелли Андерсон, известная под псевдонимом Nellifornication и живущая в США, назвала удивившую ее особенность страны. На эту тему она высказалась в подкасте, доступном на ее YouTube-канале.

Андерсон рассказала, что в Штатах ко всему дают инструкцию. «50 раз они тебя предупредят, что надо делать. Вот бассейн — к нему инструкция, вот микрофон — к нему инструкция, вот ты студию арендовал — к ней инструкция», — пояснила она.

Блогерша вспомнила, что после рождения ее второго ребенка в США ей также дали руководство по воспитанию детей. «Я просто на это смотрю и думаю: "В смысле, у меня уже первый есть. А они дали инструкцию: дети, кто это, как это, куда, что делать, если плачет. (...) И я такая думаю: "Вау, мне дали книгу, инструкцию к ребенку"», — отметила она.

Андерсон добавила, что первого ребенка родила в Москве. «В Москве мне никто ничего не сказал, подругам звонишь, интернет, чаты, форумы», — заключила она.

Ранее Андерсон рассказала о сложности эмиграции. По ее словам, переезд в чужую страну подойдет не всем.