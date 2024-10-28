Уехавшая из России блогерша высказалась о сложности эмиграции

Уехавшая из России блогерша Nellifornication рассказала о сложности эмиграции

Блогерша из России Нелли Андерсон, известная под псевдонимом Nellifornication и переехавшая в США, высказалась о сложности эмиграции. На эту тему она порассуждала в подкасте, доступном на ее YouTube-канале.

«Вообще эмиграция, реально, я по себе скажу, — это сложно, это точно подходит не всем, объективно говоря», — рассказала блогерша. Андерсон отметила, что рассматривает эмиграцию как «возможность попробовать пожить еще где-то, попробовать сделать что-то заново».

Ранее Андерсон сравнила менталитет россиян и американцев. По ее мнению, американцы в сравнении с россиянами более амбициозны. Блогерша добавила, что в США ей стало «вообще ничего не страшно».

До этого блогерша раскрыла минусы Лос-Анджелеса. По ее словам, в этом городе очень грязный воздух. Помимо этого, как отмечала Андерсон, после пандемии COVID-19 в городе стало много мусора, в нем появилось много бездомных людей.