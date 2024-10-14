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19:27, 14 октября 2024Интернет и СМИ

Живущая в Лос-Анджелесе блогерша назвала минус города

Блогерша Nellifornication рассказала, что в Лос-Анджелесе очень грязный воздух

Фото: IMAGO / mpi34 / Globallookpress.com

Блогерша из России Нелли Андерсон, известная под псевдонимом Nellifornication и живущая в Лос-Анджелесе, раскрыла минус города. На эту тему она порассуждала в новом видео, доступном на ее YouTube-канале.

Андерсон рассказала, что в Калифорнии, в частности в Лос-Анджелесе, очень грязный воздух. «В Лос-Анджелесе большие проблемы с экологией, с воздухом, потому что здесь горы и роза ветров направлена на океан, из-за этого застаивается все», — объяснила блогерша.

Ранее Андерсон рассказала о других недостатках Лос-Анджелеса. По ее словам, после пандемии коронавируса город стал грязным, в нем появилось много бездомных людей. «Какой-то просто раздрай, ничего не убирают, ни за чем не следят», — пояснила она. Она добавила, что в штате Флорида не наблюдается подобной ситуации.

До этого популярный российский комик Расул Чабдаров посетил США и раскрыл минус страны. Комик также отметил, что в Штатах, в частности в Лос-Анджелесе, ему не понравилось то, что там грязно и много бездомных людей, которые лежат даже возле дорогих отелей.

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      Олег Давыдов
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