Живущая в Лос-Анджелесе блогерша назвала минус города

Блогерша Nellifornication рассказала, что в Лос-Анджелесе очень грязный воздух

Блогерша из России Нелли Андерсон, известная под псевдонимом Nellifornication и живущая в Лос-Анджелесе, раскрыла минус города. На эту тему она порассуждала в новом видео, доступном на ее YouTube-канале.

Андерсон рассказала, что в Калифорнии, в частности в Лос-Анджелесе, очень грязный воздух. «В Лос-Анджелесе большие проблемы с экологией, с воздухом, потому что здесь горы и роза ветров направлена на океан, из-за этого застаивается все», — объяснила блогерша.

Ранее Андерсон рассказала о других недостатках Лос-Анджелеса. По ее словам, после пандемии коронавируса город стал грязным, в нем появилось много бездомных людей. «Какой-то просто раздрай, ничего не убирают, ни за чем не следят», — пояснила она. Она добавила, что в штате Флорида не наблюдается подобной ситуации.

До этого популярный российский комик Расул Чабдаров посетил США и раскрыл минус страны. Комик также отметил, что в Штатах, в частности в Лос-Анджелесе, ему не понравилось то, что там грязно и много бездомных людей, которые лежат даже возле дорогих отелей.