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14:26, 21 октября 2024Интернет и СМИ

Живущая в США блогерша сравнила менталитет россиян и американцев

Психолог Веркойен заявила блогерше Андерсон, что американцы амбициознее россиян

Фото: Mike Blake / Reuters

Блогерша из России Нелли Андерсон, известная под псевдонимом Nellifornication и живущая в Лос-Анджелесе, сравнила менталитет россиян и американцев. На эту тему она порассуждала в подкасте, доступном на ее YouTube-канале.

Психолог из России, переехавшая в США, Нина Веркойен в беседе с Андерсон рассказала, что чувствует разницу в менталитете россиян и американцев. «У наших людей очень много неуверенности в себе, мне кажется, это ключевая, главная проблема — любовь к страданиям, привычка страдать», — заявила гостья подкаста.

По мнению Веркойен, американцы в сравнении с россиянами более амбициозны. «Они более приземленные, наши более богатые во внутреннем смысле, (...) более глубокие часто, но эту глубину никто никогда не увидит, от нее нет никого прока, смысла, она никак не монетизирует, не дает во внешней реальности никаких дивидендов, к успеху не приводит», — высказалась психолог о россиянах.

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Андерсон согласилась с рассуждениями собеседницы. «Это правда так, я по себе заметила, что я изменилась здесь, в Америке (...). Я стала по-другому на многие вещи смотреть, стала меньше обижаться», — призналась она.

Блогерша добавила, что в США ей стало «вообще ничего не страшно». «Я завтра себя объективно вижу снимающей для Netflix, я себя объективно вижу американским блогером, даже пусть с акцентом, но я иду к этому», — заключила она.

Ранее Андерсон раскрыла минусы Лос-Анджелеса. По ее словам, в этом городе очень грязный воздух. Помимо этого, как отмечала блогерша, после пандемии COVID-19 в городе стало много мусора, в нем появилось много бездомных людей.

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      Олег Давыдов
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