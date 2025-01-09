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17:10, 9 января 2025Экономика

Живущий в Голливуде россиянин заявил о почти сгоревшем Малибу

Живущий в Калифорнии россиянин заявил, что город Малибу почти полностью сгорел
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Daniel Cole / Reuters

В американском округе Лос-Анджелес из-за лесных пожаров почти полностью сгорел популярный прибрежный город Малибу. Об этом заявил проживающий в штате Калифорния россиянин Егор Ушков, его слова передает «Газета.ru».

По словам Ушкова, огонь уже подошел к Голливудским холмам, воздух вокруг окрасился в коричневый цвет, на улицах стоит смог, а людям приходится передвигаться в масках.

«Голливудские холмы горят, стараются тушить, пролетают вертолеты, но только тушат, но очаг опять воспламеняется. Очень сильно горит район Санта-Моника и Малибу. Последний сгорел практически весь. Сейчас Малибу уже не существует, хотя там безумно красиво, красивые пейзажи, очень дорогие дома», — рассказал очевидец.

Россиянин добавил, что в городе был сильный ветер, который мешал пожарным справиться с огнем — ураган сносил крыши старых построек, дорожные знаки и деревья. В некоторых районах люди до сих пор остаются без света.

Разрушительные пожары в Калифорнии начались в среду, 7 января. В округе Лос-Анджелес зафиксировано три пожара: очаги возгораний располагаются в пригороде Пасадены, сельской части долины Сан-Фернандо и прибрежном районе Пасифик-Палисейдс, который за пару дней выгорел полностью. Пламя добралось до домов многих знаменитостей.

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