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13:03, 9 января 2025Бывший СССР

Зурабишвили поедет на инаугурацию Трампа

Экс-президент Грузии Зурабишвили заявила, что поедет на инаугурацию Трампа
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Бывший президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что поедет на инаугурацию избранного президента США Дональда Трампа. Ее слова передает РИА Новости.

По ее словам, ее пригласил конгрессмен-республиканец от штата Южная Каролина Джо Уилсон. Она также заявила, что поддерживает связь с иностранными партнерами практически каждый день и что у Грузии есть возможность выйти из изоляции. Она добавила, что за приглашение на инаугурацию никто не платил деньги.

«Шутки в сторону. Главное то, что я еду и у меня будут встречи высокого уровня», — заключила она.

Ранее Зурабишвили объявила о продолжении исполнения функций президента Грузии. Она добавила, что республика находится в глубочайшем кризисе и выходом из него является проведение новых парламентских выборов.

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