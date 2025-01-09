Зурабишвили поедет на инаугурацию Трампа

Бывший президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что поедет на инаугурацию избранного президента США Дональда Трампа. Ее слова передает РИА Новости.
По ее словам, ее пригласил конгрессмен-республиканец от штата Южная Каролина Джо Уилсон. Она также заявила, что поддерживает связь с иностранными партнерами практически каждый день и что у Грузии есть возможность выйти из изоляции. Она добавила, что за приглашение на инаугурацию никто не платил деньги.
«Шутки в сторону. Главное то, что я еду и у меня будут встречи высокого уровня», — заключила она.
Ранее Зурабишвили объявила о продолжении исполнения функций президента Грузии. Она добавила, что республика находится в глубочайшем кризисе и выходом из него является проведение новых парламентских выборов.