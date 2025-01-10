2024 год стал самым жарким в истории

Copernicus: 2024 год стал самым жарким за всю историю наблюдений

2024 год стал самым жарким за всю историю наблюдений, которая ведется с 1850 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Европейской службы дистанционного зондирования и картографирования Земли Copernicus.

В минувшем году средняя глобальная температура впервые оказалась выше доиндустриального уровня на 1,5 градуса. Борельная зима, которая длилась с декабря 2023 года до февраль 2024 году, борельная весна с марта по май и борельное лето с июня по август стали самыми теплыми сезонами для соответствующего времени года. Также был зафиксирован новый рекорд среднесуточной глобальной температуры. Он был достигнут 22 июля и составил 17,16 градусов.

Ученые считают, что 2025 год окажется менее жарким, однако все равно войдет в тройку наиболее теплых годов в истории.

Ранее ученые предупредили, что в ближайшие три года на Земле может наступить «зловещая эпоха», если в Арктике не останется льда. Вероятность такого развития событий составляет три процента.