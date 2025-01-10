Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
10:00, 10 января 2025Экономика

2024 год стал самым жарким в истории

Copernicus: 2024 год стал самым жарким за всю историю наблюдений
Александра Качан (Редактор)

Фото: Elisabeth Mandl / Reuters

2024 год стал самым жарким за всю историю наблюдений, которая ведется с 1850 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Европейской службы дистанционного зондирования и картографирования Земли Copernicus.

В минувшем году средняя глобальная температура впервые оказалась выше доиндустриального уровня на 1,5 градуса. Борельная зима, которая длилась с декабря 2023 года до февраль 2024 году, борельная весна с марта по май и борельное лето с июня по август стали самыми теплыми сезонами для соответствующего времени года. Также был зафиксирован новый рекорд среднесуточной глобальной температуры. Он был достигнут 22 июля и составил 17,16 градусов.

Ученые считают, что 2025 год окажется менее жарким, однако все равно войдет в тройку наиболее теплых годов в истории.

Ранее ученые предупредили, что в ближайшие три года на Земле может наступить «зловещая эпоха», если в Арктике не останется льда. Вероятность такого развития событий составляет три процента.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Слышны приглушенные взрывы». На территории российского завода вспыхнул мощный пожар. Произошел разлив топлива

      Tesla представила новый электрокар

      ФСБ раскрыла количество изъятого оружия у подпольных оружейников в 40 регионах России

      Раскрыты планы Воробьева после эвакуации из-за пожаров в США

      Политолог объяснил заявления Трампа о вхождении в состав США Канады и Гренландии

      Предсказаны изменения в зоне украинского конфликта

      Расчет FPV-дронов в условиях РЭБ уничтожил танк ВСУ в Курской области

      Задержание мужчины по делу о контрабанде источника радиации попало на видео

      В 40 регионах России задержаны более 100 подпольных оружейников

      СК возбудил дело в отношении воюющего за ВСУ в Курской области наемника из Парагвая

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше