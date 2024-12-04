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05:05, 4 декабря 2024Экономика

Ученые предупредили о наступлении «зловещей эпохи»

Daily Mail: в течение трех лет в Арктике может не остаться льда
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: NASA / Keystone Press Agency / Global Look Press

В течение трех лет на Земле может наступить «зловещая эпоха», если в Арктике не останется льда. Об этом со ссылкой на исследование ученых сообщает издание Daily Mail.

Они в три процента оценили вероятность полного таяния льдов в Арктике в ближайшие три года. По их данным, вне зависимости от количества выбросов углекислого газа, первый день безо льда в Арктике гарантированно наступит в ближайшие 9-20 лет.

По мнению исследователей, в таянии льдов виновато глобальное потепление, подчеркнув, что 2024 год может стать самым жарким в Арктике за всю историю наблюдений. Последствия потепления в Арктике, по словам ученых, могут привести к серьезным климатическим изменениям — так, на севере Скандинавии могут начаться лесные пожары, а на юге Италии может наступить похолодание до -20 градусов.

Ранее глава Российского экологического общества Рашид Исмаилов предупредил, что в результате глобального потепления в Северном Ледовитом океане ожидается прилив, который затопит порты в российской Арктике. «Наша арктическая зона уже оказалась в опасности из-за глобального потепления», — заявил он.

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