Раскрыта угроза для российского Севера из-за глобальной проблемы

Эколог Исмаилов: порты на севере России затопит из-за глобального потепления

В результате глобального потепления в Северном Ледовитом океане ожидается прилив, который затопит порты в российской Арктике. Об угрозе для страны из-за проблемы общемирового масштаба предупредил глава Российского экологического общества Рашид Исмаилов на климатическом саммите ООН (СОР29), передает NEWS.ru.

Эколог пояснил, что из-за постепенного подъема воды инфраструктура портов может повредиться. «Наша арктическая зона уже оказалась в опасности из-за глобального потепления. Там возникли риски, связанные с безопасностью проживания, с содержанием инфраструктуры побережья. У нас же северная страна! Вечная мерзлота занимает достаточно большую территорию», — заявил Исмаилов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд отметил, что из-за особенностей географического положения глобальное потепление в России происходит в среднем в 2,5 раза быстрее, чем в остальных частях планеты.

По прогнозам метеоролога, к концу столетия погода в Москве будет сравнима с нынешней погодой в Краснодарском крае. По сравнению с текущими показателями температура воздуха вырастет на 3-3,5 градуса Цельсия.