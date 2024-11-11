Вильфанд предупредил об особенно быстром изменении климата в России

Вильфанд: в России изменение климата происходит быстрее, чем в среднем в мире

В России изменение климата происходит быстрее, чем в среднем в мире. Об этом предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в разговоре с агентством ТАСС.

По словам синоптика, процесс потепления в широтах Евразии и в России в частности идет особенно стремительными темпами — в 2,5 раза быстрее по сравнению со средним показателем для всей планеты. Между тем Вильфанд добавил, что средняя годовая температура в северных широтах повышается еще быстрее — в 3,5 раза.

Ранее в ноябре президент России Владимир Путин заявил, что изменение климата в РФ идет на 10 лет быстрее, притом что 60 процентов страны находится в зоне вечной мерзлоты. Глава государства подчеркнул, что последствия потепления будут серьезными.