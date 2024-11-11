Предсказана погода в Центральной России к концу века

Синоптик Вильфанд: к концу века московская погода будет сравнима с краснодарской

К концу XXI века из-за глобального потепления погода в Москве будет сравнима с нынешней погодой в Краснодарском крае. Такие климатические изменения в Центральной России предсказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, его слова приводит «Абзац».

Синоптик отметил, что изменение климата идет с фантастической скоростью, которая ранее в истории Земли не наблюдалась. Так, средние температуры января в Москве в 1961 году были на 3 градуса Цельсия ниже, чем в 2020-м.

«Температура к концу века в Москве может повыситься на 3-3,5 градуса Цельсия. Конечно, это не субтропики. Для тропиков нужно не только тепло, но и влажность. Но температурный режим в умеренных широтах станет таким, как сейчас в Краснодарском крае», — спрогнозировал метеоролог.

Ранее Вильфанд предупредил, что в России глобальное потепление происходит в 2,5 раза быстрее, чем в среднем в мире, притом что 60 процентов страны находится в зоне вечной мерзлоты.