25-летняя учительница английского языка изнасиловала школьника

В США учительница из Калифорнии совратила несовершеннолетнего ученика

В США арестовали учительницу из штата Калифорния, которая изнасиловала ученика. Об этом сообщает Scallywag and Vagabond.

25-летнюю Мику Йонеду задержали во вторник, 7 января, в средней школе города Вудленд. Перед этим в полицию поступила информация, что она совратила школьника и «вовлекла его в сексуальные отношения».

Йонеду, которая преподавала английский язык, обвинили в том, что она использовала свое положение и власть в целях преследования несовершеннолетнего. Женщина работала в школе с 2022 года, а также занималась репетиторством. Офис шерифа округа провел дополнительное расследование и признал обвинения против нее полностью обоснованными.

Йонеде назначили залог в размере 1,5 миллиона долларов. В данный момент следователи пытаются выяснить, есть ли другие пострадавшие от незаконных действий учительницы.

Ранее сообщалось, что в США учительницу из штата Теннесси, которая совратила 12-летнего ученика и забеременела от него, приговорили к 25 годам тюрьмы. Женщину задержали в сентябре 2023-го.

