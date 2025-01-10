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02:01, 10 января 2025Из жизни

25-летняя учительница английского языка изнасиловала школьника

В США учительница из Калифорнии совратила несовершеннолетнего ученика
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Monkey Business Images / Shutterstock / Fotodom  

В США арестовали учительницу из штата Калифорния, которая изнасиловала ученика. Об этом сообщает Scallywag and Vagabond.

25-летнюю Мику Йонеду задержали во вторник, 7 января, в средней школе города Вудленд. Перед этим в полицию поступила информация, что она совратила школьника и «вовлекла его в сексуальные отношения».

Йонеду, которая преподавала английский язык, обвинили в том, что она использовала свое положение и власть в целях преследования несовершеннолетнего. Женщина работала в школе с 2022 года, а также занималась репетиторством. Офис шерифа округа провел дополнительное расследование и признал обвинения против нее полностью обоснованными.

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Йонеде назначили залог в размере 1,5 миллиона долларов. В данный момент следователи пытаются выяснить, есть ли другие пострадавшие от незаконных действий учительницы.

Ранее сообщалось, что в США учительницу из штата Теннесси, которая совратила 12-летнего ученика и забеременела от него, приговорили к 25 годам тюрьмы. Женщину задержали в сентябре 2023-го.

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