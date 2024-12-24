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02:00, 24 декабря 2024Из жизни

Родившую ребенка от 12-летнего школьника учительницу приговорили к 25 годам тюрьмы

В США учительницу приговорили к 25 годам тюрьмы за совращение 12-летнего ученика
Никита Савин
Никита Савин
Alissa McCommon

Alissa McCommon. Кадр: Action 5 News

В США учительницу из штата Теннесси, которая совратила 12-летнего ученика и забеременела от него, приговорили к 25 годам тюрьмы. Об этом сообщает New York Post.

Алиссу Маккоммон задержали в начале сентября 2023 года. По версии следствия, она пригласила домой школьника, которому на тот момент было 12 лет, и занялась с ним сексом. Маккоммон выпустили под залог, однако 28 сентября 2023-го снова доставили в тюрьму. Выяснилось, что за два дня до этого она написала потерпевшему с ранее неизвестного следствию номера. В переписке Маккоммон угрожала мальчику, затем позвонила ему, заявила, что беременна и «будет воспитывать этого ребенка сама». ДНК-тест подтвердил отцовство школьника.

Позже выяснилось, что она общалась на откровенные темы с несколькими подростками в мессенджерах. В общей сложности против Маккоммон было выдвинуто 23 обвинения. Она признала себя виновной в непристойном общении с пятью подростками. Рожденного Маккоммон в тюрьме ребенка отдали на попечение семье школьника. Его мать заявила, что бывшая учительница не будет иметь никаких контактов с младенцем. Родительница совращенного школьника пожелала Маккоммон «сгореть в аду».

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В пятницу, 20 декабря, суд приговорил бывшую учительницу к 25 годам тюрьмы без права на УДО. Она также будет пожизненно внесена в список людей, совершивших преступления против половой неприкосновенности.

В США дочь мэра города Веллстон, штат Оклахома, отправили в тюрьму на четыре года за совращение 15-летнего подростка. Женщина работала учительницей и приставала к ученику на территории школы.

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