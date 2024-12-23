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02:00, 23 декабря 2024Из жизни

Дочь мэра отправили в тюрьму за совращение 15-летнего школьника

В США дочь мэра приговорили к четырем годам тюрьмы за совращение подростка
Никита Савин
Никита Савин
Emma Delaney Hancock

Emma Delaney Hancock. Фото: Lincoln County Sheriff

В США дочь мэра города Веллстон, штат Оклахома, отправили в тюрьму на четыре года за совращение 15-летнего подростка. Об этом пишет Daily Mail.

28-летнюю Эмму Дилейни Хэнкок арестовали весной 2023 года. По версии обвинения, женщина, работавшая учительницей, несколько месяцев состояла в неподобающих отношениях со школьником. Она, в частности, «намерено трогала и рассматривала тело пострадавшего для получения сексуального удовольствия». Кроме того, Хэнкок домогалась подростка на территории школы, показывала ему порнографические материалы и присылала свои фото в обнаженном виде.

Женщину, которая является дочерью мэра Веллстона и женой начальника полиции города, признали виновной в октябре. При этом Хэнкок настаивала, что школьник оговорил ее, а она «не делала ничего плохого». Бывшая учительница признавала вину только в том, что предоставила подростку электронную сигарету.

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Тем не менее в декабре суд признал ее виновной по всем пунктам обвинения и приговорил к реальному сроку. Родные пострадавшего заявили, что довольны приговором. Они также заявили, что хотят поскорее оставить эту историю в прошлом, так как подросток «уже и так потерял слишком много».

Ранее в Австралии учительница из штата Новый Южный Уэльс совратила 17-летнего ученика и объявила себя невиновной. Женщина домогалась школьника на протяжении трех месяцев.

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