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02:16, 19 декабря 2024Из жизни

Учительница пять раз изнасиловала школьника и объявила себя невиновной

NBN News: в Австралии учительница совратила ученика и объявила себя невиновной
Никита Савин
Никита Савин

Фото: WorldStockStudio / Shutterstock / Fotodom  

В Австралии учительница из штата Новый Южный Уэльс совратила 17-летнего ученика и объявила себя невиновной. Об этом сообщает NBN News.

29-летнюю Зои Ходжес из города Ньюкасл арестовали в декабре 2023 года за неподобающие отношения со школьником, которые продолжались с июня по август того же года. За это время, по версии следствия, австралийка пять раз изнасиловала подростка.

17 декабря Ходжес впервые предстала перед судом и отвергла все обвинения в свой адрес. После этого суд назначил следующее заседание на февраль 2025 года. Тогда будет окончательно определена дата начала основного процесса.

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Женщина и ее адвокат отказались общаться с прессой. Ходжес внесла за себя залог и до следующего заседания останется на свободе.

Ранее в США арестовали учительницу из штата Техас, которую подозревают в совращении школьника. Следователи уверены, что с августа 2022 года по февраль 2023-го женщина вступила в неподобающие отношения с учеником.

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