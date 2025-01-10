56-летняя Светлана Бондарчук снялась в купальнике на пляже

56-летняя телеведущая Светлана Бондарчук снялась в купальнике на пляже

Российская телеведущая, модель и бизнесвумен Светлана Бондарчук снялась в откровенном виде на пляже и показала фото фанатам. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

56-летняя знаменитость поделилась серией снимков с семейного отдыха. Так, на размещенных кадрах экс-жена актера и продюсера Федора Бондарчука предстала в раздельном купальнике золотистого цвета. Она позировала с распущенными волосами и без макияжа.

В декабре прошлого года Светлана Бондарчук также опубликовала снимки в откровенном наряде. Тогда телеведущая примерила полупрозрачное платье с белыми кружевами.