Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
10:44, 10 января 2025Ценности

56-летняя Светлана Бондарчук снялась в купальнике на пляже

56-летняя телеведущая Светлана Бондарчук снялась в купальнике на пляже
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @a030aa

Российская телеведущая, модель и бизнесвумен Светлана Бондарчук снялась в откровенном виде на пляже и показала фото фанатам. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

56-летняя знаменитость поделилась серией снимков с семейного отдыха. Так, на размещенных кадрах экс-жена актера и продюсера Федора Бондарчука предстала в раздельном купальнике золотистого цвета. Она позировала с распущенными волосами и без макияжа.

В декабре прошлого года Светлана Бондарчук также опубликовала снимки в откровенном наряде. Тогда телеведущая примерила полупрозрачное платье с белыми кружевами.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Российский губернатор сообщил о горящем третий день после атаки ВСУ предприятии

      Байден предложил Харрис рассказать о лесных пожарах в Калифорнии фразой «жгите»

      Спрос на один вид кредитов вырос больше чем на четверть

      В США арестовали одного из виновников пожаров в Лос-Анджелесе

      Горюющая косатка снова отказалась расставаться с невыжившим детенышем

      В Госдуме отреагировали на притязания Литвы на Калининградскую область

      Хинштейн сообщил о «вызывающем серьезные вопросы» ЧП в Курске

      Очевидец описал начало мощного пожара на заводе по производству ацетона в Ленобласти

      Врач высказался о необходимости носить маски на фоне метапневмовируса

      Верховный суд США принял решение о вынесении приговора Трампу

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше