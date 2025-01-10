Агата Муцениеце раскрыла способ быстро привести себя в форму после праздников

Муцениеце заявила, что спорт поможет быстро восстановиться после праздников

Российская актриса латвийского происхождения Агата Муцениеце раскрыла способ быстро привести себя в форму после новогодних праздников. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

35-летняя знаменитость записала в сторис видео, в котором показала свою тренировку в спортзале. Бывшая супруга популярного актера Павла Прилучного предстала на размещенных кадрах в кроссовках, облегающих лосинах и кроп-топе.

В описании к ролику звезда заявила, что регулярные занятия спортом помогут быстро восстановиться. «На самом деле хороший регулярный режим дает очень положительный результат потом. Мышцы помнят все и быстрее приходят в форму!» — отметила она.

В декабре прошлого года сообщалось, что Агата Муцениеце провела премию журнала в прозрачном платье и без трусов.