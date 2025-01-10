Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
14:20, 10 января 2025Ценности

Агата Муцениеце раскрыла способ быстро привести себя в форму после праздников

Муцениеце заявила, что спорт поможет быстро восстановиться после праздников
Мария Винар

Фото: Belkin Alexey / News.ru / Globallookpress.com

Российская актриса латвийского происхождения Агата Муцениеце раскрыла способ быстро привести себя в форму после новогодних праздников. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

35-летняя знаменитость записала в сторис видео, в котором показала свою тренировку в спортзале. Бывшая супруга популярного актера Павла Прилучного предстала на размещенных кадрах в кроссовках, облегающих лосинах и кроп-топе.

В описании к ролику звезда заявила, что регулярные занятия спортом помогут быстро восстановиться. «На самом деле хороший регулярный режим дает очень положительный результат потом. Мышцы помнят все и быстрее приходят в форму!» — отметила она.

В декабре прошлого года сообщалось, что Агата Муцениеце провела премию журнала в прозрачном платье и без трусов.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Подросток с ножами и горючей жидкостью ворвался в курскую школу. Перед этим он оставил послание в учебном чате

      Российским прокурорам поручили максимально погрузиться в новую цифровую эпоху

      Силовики задержали подозреваемых в похищении двух россиян

      В «Ростехе» рассказали о заставляющем помалкивать «стальном кулаке»

      В МИД Украины отреагировали на решение Трампа встретиться с Путиным

      Продюсер известного кулинарного шоу на Первом канале объяснил его закрытие

      В 2024 году Германию накрыло волной банкротств

      Россиянка матом отреагировала на плакат с невернувшимся бойцом СВО и попала на видео

      НАТО направит два корабля для патрулирования Балтийского моря

      В Киеве демобилизацию связали с исчезновением государства Украина

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше