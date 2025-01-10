Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
00:47, 10 января 2025Интернет и СМИ

Байден заснул во время похорон экс-президента США Картера

Fox News: Байден заснул в 1 ряду во время похорон экс-президента США Картера
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Ken Cedeno / Reuters

Действующий президент США Джо Байден, который скоро сложит с себя полномочия, заснул во время церемонии прощания с американским экс-президентом Джимми Картером, который ушел из жизни в возрасте 100 лет. Об инциденте на похоронах сообщил Fox News.

«На этот раз Байден умудрился задремать во время прощания со своим коллегой Джимми Картером. Президент США спал в первом ряду», — уточняется в сюжете телеканала.

Во время съемок траурной церемонии камеры крупным планом захватили церковные скамьи, в первых рядах расположились лидеры демократической партии — Байден и Камала Харрис. Американский лидер, судя по кадрам, дремал, прикрыв глаза и слегка сгорбившись, положив руки на колени.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Президент Литвы обвинил Россию в переписывании истории. Что его разозлило?

      Рэперша Lizzo показала фигуру в бикини после похудения и вызвала споры в сети

      Палата представителей США приняла законопроект о санкциях против МУС

      На Украине заявили о влиянии США на эго Зеленского

      Певца Алексея Воробьева призвали вернуться в Россию

      Глава Еврокомиссии захотела встретиться с Трампом до его инаугурации

      Байден заснул во время похорон экс-президента США Картера

      В Пентагоне указали на недостатки ВПК западных стран на фоне украинского конфликта

      Детские авиабилеты в России начнут продавать по урезанной цене

      Еще несколько беспилотников подавили в Воронежской области

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше