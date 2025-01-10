Байден заснул во время похорон экс-президента США Картера

Fox News: Байден заснул в 1 ряду во время похорон экс-президента США Картера

Действующий президент США Джо Байден, который скоро сложит с себя полномочия, заснул во время церемонии прощания с американским экс-президентом Джимми Картером, который ушел из жизни в возрасте 100 лет. Об инциденте на похоронах сообщил Fox News.

«На этот раз Байден умудрился задремать во время прощания со своим коллегой Джимми Картером. Президент США спал в первом ряду», — уточняется в сюжете телеканала.

Во время съемок траурной церемонии камеры крупным планом захватили церковные скамьи, в первых рядах расположились лидеры демократической партии — Байден и Камала Харрис. Американский лидер, судя по кадрам, дремал, прикрыв глаза и слегка сгорбившись, положив руки на колени.