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16:53, 10 января 2025Ценности

Бывшая жена Дмитрия Пескова снялась в бикини на яхте в Дубае

Бывшая жена Пескова Екатерина Солоцинская снялась в бикини на яхте в Дубае
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)
Екатерина Солоцинская

Екатерина Солоцинская. Фото: @ekaterina_solotsinskaya

Бывшая жена пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Екатерина Солоцинская снялась в бикини на яхте в Дубае. Сторис опубликованы на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Экс-супруга Пескова поделилась видео, на котором она позирует на борту в купальнике цвета хаки и солнцезащитных очках. При этом волосы она распустила. Кроме того, Солоцинская показала кадры с празднования дня рождения дочери Елизаветы, которой исполнилось 27 лет.

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В ноябре 2023 года Песков рассказал о скромной жизни дочери. Он отметил, что учеба Елизаветы проходила в непростых условиях. Как утверждает Песков, девушка жила за рубежом довольно бедно, буквально по-спартански. «Ей пришлось преодолевать трудности и искать себя», — заверил он.

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