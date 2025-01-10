Число погибших в результате пожаров в Калифорнии возросло

CNN: Число жертв пожаров в районе Лос-Анджелеса возросло до шести человек

Число погибших в результате лесный пожаров в районе Лос-Анджелеса в Калифорнии возросло до шести человек. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на местные власти.

Отмечается, что личность шестого погибшего в данный момент не установлена.

«От имени города Малибу я хочу выразить глубочайшие соболезнования близким этого человека. Наше сообщество скорбит вместе с вами в этот момент невообразимой утраты», — сказал мэр Малибу Даг Стюарт.

Первоначально сообщалось о пяти погибших.

Ранее сообщалось, что предписание покинуть дом получили около 130 тысяч жителей Лос-Анджелеса. В зону эвакуации попала в том числе резиденция вице-президента США Камалы Харрис. По соседству с ней находятся дома голливудских звезд Бена Аффлека, Тома Хэнкса и Гвинет Пэлтроу.