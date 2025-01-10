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02:26, 10 января 2025Интернет и СМИ

Чтец по губам раскрыл тему оживленной беседы Трампа и Обамы на похоронах Картера

NYP: На похоронах Картера Трамп предложил Обаме найти тихое место для разговора
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Brendan McDermid \ Reuters

Во время церемонии похорон экс-президента США Джимми Картера, который ушел из жизни в возрасте 100 лет, избранный президент Дональд Трамп вел оживленную беседу с бывшим американским лидером Бараком Обамой. Тему разговора раскрыл профессиональный чтец по губам Джереми Фриман, передает New York Post (NYP).

«Трамп, возможно, опасаясь камер, направленных на них, когда они сидели плечом к плечу, предупредил 63-летнего Обаму, что им придется "найти тихое место" позже в тот же день, чтобы обсудить "важный вопрос"», — цитирует Фримана издание.

Переводчик также добавил контекст разговору: политики могли обсуждать международные соглашения. В определенный момент Трамп наклонился к собеседнику и сказал: «Я вышел из этого. Это условия. Вы можете себе это представить?»

Ранее сообщалось, что действующий президент США Джо Байден, который скоро сложит с себя полномочия, заснул во время церемонии прощания с Джимми Картером, находясь в первом ряду.

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