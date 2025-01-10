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06:21, 10 января 2025Россия

Депутат Госдумы получил угрозы от ДШРГ «Русич»

Депутат Федоров сообщил об угрозах со стороны ДШРГ «Русич»
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Евгений Федоров

Евгений Федоров. Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Депутат Государственной Думы Евгений Федоров заявил, что ему угрожал сторонник фашизма из диверсионно-разведывательной штурмовой группы (ДШРГ) «Русич». Об этом сообщает Daily Storm.

Ранее Федоров в своем Telegram-канале призвал расправиться с российскими неонационалистами, поскольку они угрожают стране как многонациональному государству. В ответ в канале отряда появилось заявление о том, что «русские националисты сами могут зарезать его, как собаку, и им ничего не будет». Депутат считает, что автором угрозы является «конкретный сторонник фашистской идеологии». Он заявил, что намерен выяснить его личность.

«Наши противники в США будут обязательно пытаться раскачать Майдан в России по принципу этнической ненависти к людям других национальностей, как это было в Киеве», — отметил он. По словам депутата, этот процесс надо предотвращать, как и в предыдущие временные периоды.

В августе депутат Госдумы Михаил Шеремет заявил в полицию на ДШРГ «Русич». Поводом для подачи жалобы стало сообщение, размещенное в Telegram-канале отряда. В нем на днях разместили обращение к подписчикам с просьбой предоставить «подкопченного, крымского татарина или что-то подобное» для проведения человеческого жертвоприношения. После этого Шеремет потребовал удалить публикацию.

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