Депутат Госдумы получил угрозы от ДШРГ «Русич»

Депутат Федоров сообщил об угрозах со стороны ДШРГ «Русич»

Депутат Государственной Думы Евгений Федоров заявил, что ему угрожал сторонник фашизма из диверсионно-разведывательной штурмовой группы (ДШРГ) «Русич». Об этом сообщает Daily Storm.

Ранее Федоров в своем Telegram-канале призвал расправиться с российскими неонационалистами, поскольку они угрожают стране как многонациональному государству. В ответ в канале отряда появилось заявление о том, что «русские националисты сами могут зарезать его, как собаку, и им ничего не будет». Депутат считает, что автором угрозы является «конкретный сторонник фашистской идеологии». Он заявил, что намерен выяснить его личность.

«Наши противники в США будут обязательно пытаться раскачать Майдан в России по принципу этнической ненависти к людям других национальностей, как это было в Киеве», — отметил он. По словам депутата, этот процесс надо предотвращать, как и в предыдущие временные периоды.

В августе депутат Госдумы Михаил Шеремет заявил в полицию на ДШРГ «Русич». Поводом для подачи жалобы стало сообщение, размещенное в Telegram-канале отряда. В нем на днях разместили обращение к подписчикам с просьбой предоставить «подкопченного, крымского татарина или что-то подобное» для проведения человеческого жертвоприношения. После этого Шеремет потребовал удалить публикацию.