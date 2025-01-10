Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
07:45, 10 января 2025Силовые структуры

Двух российских подростков обвинили в заказных поджогах станций мобильных операторов

В Кузбассе перед судом предстанут два подростка за поджог станций операторов
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

В Кемеровской области — Кузбассе перед судом предстанут два 16-летних подростка по делу о поджогах базовых станций мобильных операторов. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Юношам предъявлено обвинение по статьям об умышленном повреждении чужого имущества и покушении на него, совершенных путем поджога и повлекших причинение значительного ущерба.

По версии следствия, летом один из подростков получил в мессенджере от незнакомца предложение подзаработать на поджогах базовых станций и путевой машины. Молодой человек согласился и уговорил своего друга тоже в этом поучаствовать. Первой целью юноши выбрали станцию мобильного оператора — пока один из них снимал, второй облил объект воспламеняющейся жидкостью и поджег ее. Поджог второй станции подросткам не удалось довести до конца.

В результате обвиняемые причинили материальный ущерб на сумму порядка шести миллионов рублей. Подростков задержала ФСБ, им грозит до пяти лет колонии. Дело направлено в Ленинск-Кузнецкий городской суд.

Ранее сообщалось, что ФСБ задержала россиянина по делу о госизмене за финансирование Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский назвал вторжение ВСУ в Курскую область «большой победой»

      Стали известны главные статьи расходов россиян в канун Нового года

      Москвичей предупредили о погоде в конце недели

      В России спрогнозировали сроки окончания боев за Суджу

      Мечтающая о сексе на одну ночь женщина испугалась последствий и обратилась за помощью

      Стало известно о масштабном перемещении техники НАТО в Польше

      Власти рассказали о ситуации на загоревшемся после атаки ВСУ российском предприятии

      В ЛНР рассказали о мародерстве ВСУ на купянском направлении

      Маск занял второе место в рейтинге угроз для Германии

      Стало известно о выгоде украинских юристов от насильственной мобилизации

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше