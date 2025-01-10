Двух российских подростков обвинили в заказных поджогах станций мобильных операторов

В Кузбассе перед судом предстанут два подростка за поджог станций операторов

В Кемеровской области — Кузбассе перед судом предстанут два 16-летних подростка по делу о поджогах базовых станций мобильных операторов. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Юношам предъявлено обвинение по статьям об умышленном повреждении чужого имущества и покушении на него, совершенных путем поджога и повлекших причинение значительного ущерба.

По версии следствия, летом один из подростков получил в мессенджере от незнакомца предложение подзаработать на поджогах базовых станций и путевой машины. Молодой человек согласился и уговорил своего друга тоже в этом поучаствовать. Первой целью юноши выбрали станцию мобильного оператора — пока один из них снимал, второй облил объект воспламеняющейся жидкостью и поджег ее. Поджог второй станции подросткам не удалось довести до конца.

В результате обвиняемые причинили материальный ущерб на сумму порядка шести миллионов рублей. Подростков задержала ФСБ, им грозит до пяти лет колонии. Дело направлено в Ленинск-Кузнецкий городской суд.

Ранее сообщалось, что ФСБ задержала россиянина по делу о госизмене за финансирование Вооруженных сил Украины (ВСУ).