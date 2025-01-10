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07:04, 10 января 2025Силовые структуры

ФСБ задержала россиянина по делу о госизмене за финансирование ВСУ

В ДНР силовики задержали жителя по делу о госизмене за финансирование ВСУ
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

В Донецкой народной республике (ДНР) сотрудники ФСБ задержали жителя Енакиево по делу о государственной измене. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление ведомства.

По данным силовиков, мужчина неоднократно перевел деньги на электронные счета, которые используются для финансирования Вооруженных сил Украины (ВСУ). Возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в Москве суд арестовал россиянина по фамилии Симонов, ему вменяется статья 275 («Госизмена») УК РФ. Мужчине грозит до 20 лет колонии. Подробности дела не раскрываются из-за его секретности.

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