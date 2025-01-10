ФСБ задержала россиянина по делу о госизмене за финансирование ВСУ

В ДНР силовики задержали жителя по делу о госизмене за финансирование ВСУ

В Донецкой народной республике (ДНР) сотрудники ФСБ задержали жителя Енакиево по делу о государственной измене. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление ведомства.

По данным силовиков, мужчина неоднократно перевел деньги на электронные счета, которые используются для финансирования Вооруженных сил Украины (ВСУ). Возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в Москве суд арестовал россиянина по фамилии Симонов, ему вменяется статья 275 («Госизмена») УК РФ. Мужчине грозит до 20 лет колонии. Подробности дела не раскрываются из-за его секретности.