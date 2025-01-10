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22:23, 10 января 2025Культура

Джуд Лоу сыграет Владимира Путина

Deadline: Джуд Лоу сыграет Владимира Путина
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)
Джуд Лоу

Джуд Лоу. Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Британский актер Джуд Лоу сыграет президента России Владимира Путина в фильме «Кремлевский волшебник», который снимет режиссер Оливье Ассайас. Об этом актер рассказал в интервью Deadline.

По словам Лоу, он еще на начал работать над ролью. «Кремлевский волшебник» — это экранизация одноименной книги итальянского писателя Джулиано да Эмполи, опубликованной в 2022 году, где главным героем является вымышленный бывший советник Путина.

Ранее Лоу получил звезду на Аллее славы в Голливуде. На церемонии присутствовали его близкие — дети Рафф и Айрис, а также жена Филиппа Коан. Во время своей речи Лоу поблагодарил членов семьи.

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