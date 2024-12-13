Актер Джуд Лоу официально получил 2798-ю звезду на Аллее славы в Голливуде

Британский актер театра и кино Джуд Лоу получил звезду на Аллее славы в Голливуде. Об этом пишет People.

Артист официально получил 2798-ю звезду. На церемонии присутствовали его близкие — дети Рафф и Айрис, а также жена Филиппа Коан. Во время своей речи Лоу поблагодарил членов семьи. «Мне очень повезло, потому что рядом со мной была семья, которая разделяла и поддерживала мою страсть к актерскому мастерству и кинопроизводству. И некоторые из этих членов моей замечательной семьи сегодня здесь. И они знают, что они значат для меня. Я очень сильно их люблю», — отметил он.

В марте американский рэпер и продюсер Доктор Дре (Dr. Dre, Андре Ромелл Янг) получил 2775-ю звезду на Аллее славы в Голливуде.