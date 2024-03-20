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15:21, 20 марта 2024Культура

Dr. Dre получил звезду на Аллее славы в Голливуде

Dr. Dre официально получил 2775-ю звезду на Аллее славы в Голливуде

Фото: Ringo Chiu / Globallookpress.com

Американский рэпер и продюсер Доктор Дре (Dr. Dre, Андре Ромелл Янг) получил звезду на Аллее славы в Голливуде. Об этом пишет Billboard.

Артист официально получил 2775-ю звезду. На церемонии присутствовали его друзья и коллеги, среди которых были такие звезды хип-хопа, как Эминем (настоящее имя — Маршалл Мэтерс III), Снуп Догг (настоящее имя — Кельвин Кордозар Бродус-младший) и 50 Cent (настоящее имя — Кертис Джексон III). «Выросший в Комптоне, я никогда не предполагал, что однажды буду представлен здесь, среди героев моего детства», — сказал продюсер.

Ранее сообщалось, что исполнивший роль Халка в серии фильмов «Мстители» американский актер, продюсер и активист Марк Руффало получил звезду на голливудской Аллее славы.

Dr. Dre — американский рэпер, считающийся основателем и крупнейшим представителем направления джи-фанк. Помимо прочего, рэпер выступал продюсером альбомов таких хип-хоп-исполнителей, как Снуп Догг, Эминем, 50 Cent, Xzibit и 2Pac.

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      Варвара Кошечкина
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