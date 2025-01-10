Глава Россотрудничества отреагировал на слухи о передаче Украине Русского дома в Дамаске

Глава Россотрудничества Примаков: Русский дом в Дамаске не передавали Украине

Глава Россотрудничества Евгений Примаков опроверг слухи о том, что Русский дом в Дамаске якобы передали Украине. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Я тут смотрю, обеспокоенная общественность уже подарила Русский Дом в Дамаске под украинское то ли консульство, то ли посольство... Никто РЦНК в Дамаске никому не передавал, никакого "украинского дома" там нет. РЦНК законсервирован до лучшего времени, заперт», — говорится в публикации.

Примаков рассказал, что посольство России ведет тонкую и сложную работу по сохранению присутствия в Дамаске. Глава Россотрудничества отметил, что Русский дом сейчас хоть и законсервирован, но находится в безопасности. Он выразил уверенность, что когда-то центр откроется снова.

«Кстати, уже то, что наш культурный центр в относительной безопасности — уже заслуга той доброй работы, объективно нужной сирийскому народу, что велась там годами. Русскому дому благодарны и его сохраняют», — подчеркнул Примаков.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, что Москва не отзывала своих дипломатов из Дамаска и продолжает поддерживать контакты с новыми сирийскими властями по линии дипломатического представительства. Сейчас обсуждаются вопросы, касающиеся обеспечения безопасности российских граждан на территории республики.