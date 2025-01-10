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08:06, 10 января 2025Россия

Главную новогоднюю елку страны переработают

Из главной новогодней елки России изготовят сувениры, клюшки и скворечники
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Сувениры, хоккейные клюшки и скворечники изготовят из главной новогодней елки России, после того как она будет демонтирована с Соборной площади в Кремле. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что ствол и ветки ели после сушки и специальной обработки отправят в мастерскую. Ветки и хвою, которая остается от новогодней елки, передадут в зоопарки для подкормки животных и организации настилов.

Главную новогоднюю ель России спилили 9 декабря рядом с подмосковной деревней Знаменка. Победительнице 90 лет. Высота дерева достигает 25 метров, диаметр ствола — 60 сантиметров, а размах веток — 8 метров. Все ветки имеют необходимую для удобной транспортировки толщину, а само дерево обладает правильной пирамидальной формой и насыщенным цветом хвои.

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