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18:30, 10 января 2025Мир

Каллас сравнили с Гитлером из-за слов о России

Профессор Дизен сравнил главу евродипломатии Каллас с Гитлером из-за слов о РФ
Семен Александров (редактор)

Фото: Urs Flueeler / Reuters

Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен сравнил главу евродипломатии Каю Каллас с Гитлером из-за слов о возможностях России. Критику заявления Каллас он опубликовал на странице в соцсети X.

«Еврейский писатель, переживший холокост, тоже писал, как Гитлер высмеивал евреев, считая их слабыми и неполноценными, но в то же время мощной силой, которая угрожала целой цивилизации», — написал он.

Так он прокомментировал заявления Каллас о том, что не в интересах США, чтобы Россия была сильнейшей державой в мире.

Ранее глава дипломатии Европейского союза (ЕС) заявила, что замороженные российские активы могут и должны быть потрачены на поддержку Вооруженных сил Украины в преддверии возможных переговоров. По ее словам, дискуссии о наступлении мира хотя и имеют значение, Киев так или иначе должен подходить к переговорам с позиции силы.

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