Каллас призвала потратить замороженные активы России на помощь ВСУ

Глава дипломатии ЕС Каллас призвала потратить замороженные активы России на ВСУ

Замороженные российские активы могут и должны быть потрачены на поддержку Вооруженных сил Украины (ВСУ) в преддверии возможных переговоров. С таким призывом в интервью Welt выступила верховный комиссар Европейского союза (ЕС) по иностранным делам Кая Каллас.

По ее словам, дискуссии о наступлении мира хотя и имеют значение, Киев так или иначе должен подходить к переговорам с позиции силы. «Сегодняшняя мощь Украины на поле боя подготовит почву для будущих переговоров», — сказала Каллас.

Каллас также призвала Европу нарастить инвестиции в оборонную промышленность и взять на себя «большую ответственность» за собственную безопасность.

Ранее Каллас призвала ввести санкции против теневого флота России, позволяющего обходить западные санкции на продажу нефти и ее производных.

