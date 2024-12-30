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11:51, 30 декабря 2024Мир

Каллас призвала потратить замороженные активы России на помощь ВСУ

Глава дипломатии ЕС Каллас призвала потратить замороженные активы России на ВСУ
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Lehtikuva / Antti Aimo-Koivisto / Reuters

Замороженные российские активы могут и должны быть потрачены на поддержку Вооруженных сил Украины (ВСУ) в преддверии возможных переговоров. С таким призывом в интервью Welt выступила верховный комиссар Европейского союза (ЕС) по иностранным делам Кая Каллас.

По ее словам, дискуссии о наступлении мира хотя и имеют значение, Киев так или иначе должен подходить к переговорам с позиции силы. «Сегодняшняя мощь Украины на поле боя подготовит почву для будущих переговоров», — сказала Каллас.

Каллас также призвала Европу нарастить инвестиции в оборонную промышленность и взять на себя «большую ответственность» за собственную безопасность.

Ранее Каллас призвала ввести санкции против теневого флота России, позволяющего обходить западные санкции на продажу нефти и ее производных.

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