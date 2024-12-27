В ЕС захотели ввести санкции против «теневого флота» России

В ЕС намереваются ввести санкции против «теневого флота» России

В ЕС намереваются ввести санкции в отношении теневого флота России после инцидента в Балтийском море, сообщает ТАСС.

«Подозреваемое судно является частью теневого флота России, который угрожает безопасности и окружающей среде, одновременно финансируя военный бюджет России», — говорится в заявлении Еврокомиссии и главы дипломатии ЕС Каи Каллас.

Кроме того, в ЕС анонсировали усиление защиты подводных кабелей объединения.

Ранее президент Финляндии Александо Стубб заявил, что «теневой флот» России угрожает странам Западам и необходимо бороться с исходящими от него рисками. Он также подчеркнул, что был уведомлен о ситуации с отключением электрокабеля EstLink 2, который соединяет Финляндию с Эстонией.

Ранее в Финляндии начали расследование инцидента с аварийным отключением энергокабеля EstLink 2, соединяющим эту страну с Эстонией. Рядом с кабелем в момент отключения находились два судна.

