Кандидат в президенты Белоруссии захотел установить памятник Сталину

Кандидат в президенты Белоруссии Сыранков захотел установить памятник Сталину

Кандидат в президенты Белоруссии, первый секретарь ЦК Коммунистической партии Сергей Сыранков заявил о планах партии популяризировать образ Иосифа Сталина как «основателя белорусской государственности». Об этом сообщает РИА Новости.

Сыранков подчеркнул, что выступает за увековечивание памяти Сталина не только как главнокомандующего, но и как основателя белорусской советской государственности.

Отмечается, что политик захотел установить памятник Сталину в Минске — расположить его предлагается рядом с музеем истории Великой Отечественной войны. Также в планах соорудить аллею славы маршалов Победы.

Однако первый секретарь ЦК Коммунистической партии подчеркнул, что отношение к Сталину в белорусском обществе неоднозначное.

В декабре в Вологде открыли памятник второму руководителю СССР Иосифу Сталину. Он установлен на территории дома-музея «Вологодская ссылка». Там Иосиф Виссарионович жил несколько месяцев в период с декабря 1911 года по февраль 1912-го.