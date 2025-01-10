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09:39, 10 января 2025Россия

«Слышны приглушенные взрывы». На территории российского завода вспыхнул мощный пожар. Произошел разлив топлива

Опубликовано видео мощного пожара на заводе по производству ацетона в Гатчине
Антон Похиляк
Антон Похиляк (редактор отдела оперативной информации)

Кадр: Telegram-канал SHOT

В Гатчине Ленинградской области произошел крупный пожар на заводе по производству ацетона. Горят почти две тысячи квадратных метров территории, включая двухэтажное здание.

О пострадавших на данный момент не сообщалось — все рабочие успели покинуть зону пожара, заявили в областном комитете правопорядка и безопасности.

Пожар сопровождался взрывами и огромными столбами огня

Пожар на улице Индустриальная начался около 6:00 мск. Очевидцы рассказали, что слышали приглушенные взрывы. Вскоре стали видны огромные столбы огня. Они попали на видео — на кадрах видны яркие вспышки и столб дыма.

Кадр: Telegram-канал SHOT

Один из местных работников уточнил, что сначала загорелось производственное здание на Индустриальной, 16а, затем офисное здание напротив, а все началось примерно в 6:32 мск.

По предварительным данным, причиной пожара мог стать разлив химического вещества — на этом предприятии производят ацетон. Однако официально причина пока не оглашалась.

Площадь пожара под Санкт-Петербургом выросла до 1900 «квадратов», к тушению привлекли более 50 сотрудников МЧС и 12 единиц техники, возгоранию присвоен повышенный, второй ранг сложности. В комитете правопорядка и безопасности в разговоре с ТАСС добавили, что к месту выехал пожарный поезд.

Кроме того, стало известно, что пожарные смогли защитить от огня спецстоянку ГИБДД, расположенную рядом с горящим заводом. Этого удалось избежать несмотря на то, что штрафстоянка находится менее чем в 50 метрах от предприятия.

Кадр: Telegram-канал SHOT

Также уточняется, что сотрудники предприятия сумели отогнали от огня цистерны с ацетоном. Тем самым удалось не допустить угрозы новых взрывов.

В городе измерят состояние воздуха

Из-за пожара на место происшествия выехала мобильная лаборатория Аварийно-спасательной службы Ленобласти, она проведет замеры превышения предельно допустимой концентрации опасных веществ.

Прокуратура региона проведет проверку по факту пожара в промзоне, будет дана оценка всем обстоятельствам произошедшего, а также соблюдению требований промышленной безопасности.

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