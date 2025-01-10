Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:41, 10 января 2025Россия

Взрыв и мощный пожар на промзоне в российском регионе сняли на видео

В Ленинградской области на промзоне произошел мощный пожар, слышны взрывы
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

В Гатчине Ленинградской области произошел мощный пожар на промзоне, там также раздались взрывы. Об этом, публикуя кадры пожара, сообщает Telegram-канал Shot.

На кадрах виден большой по площади пожар, черный густой дым от которого заполонил все небо. Также раздается один глухой взрыв.

Пожар разгорелся в промзоне на Индустриальной улице. Местные жители услышали гулкие взрывы около шести часов утра по местному времени (совпадает с московским). Столбы дыма от пожара видно за несколько километров, точные причины происшествия пока неизвестны. Информации о пострадавших также пока нет.

Дополнение: в МЧС уточнили, что площадь пожара составляет 1600 квадратов. Предварительно, пожар произошел на заводе по производству ацетона.

Ранее мощный пожар на территории сельскохозяйственного колледжа в Шушенском Красноярского края попал на видео. Огонь охватил строящийся корпус учебного заведения. Предварительно, пламя изначально охватило погрузчик, после чего перекинулось на строение.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский назвал вторжение ВСУ в Курскую область «большой победой»

      Стали известны главные статьи расходов россиян в канун Нового года

      Москвичей предупредили о погоде в конце недели

      В России спрогнозировали сроки окончания боев за Суджу

      Мечтающая о сексе на одну ночь женщина испугалась последствий и обратилась за помощью

      Стало известно о масштабном перемещении техники НАТО в Польше

      Власти рассказали о ситуации на загоревшемся после атаки ВСУ российском предприятии

      В ЛНР рассказали о мародерстве ВСУ на купянском направлении

      Маск занял второе место в рейтинге угроз для Германии

      Стало известно о выгоде украинских юристов от насильственной мобилизации

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше