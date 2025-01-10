Взрыв и мощный пожар на промзоне в российском регионе сняли на видео

В Ленинградской области на промзоне произошел мощный пожар, слышны взрывы

В Гатчине Ленинградской области произошел мощный пожар на промзоне, там также раздались взрывы. Об этом, публикуя кадры пожара, сообщает Telegram-канал Shot.

На кадрах виден большой по площади пожар, черный густой дым от которого заполонил все небо. Также раздается один глухой взрыв.

Пожар разгорелся в промзоне на Индустриальной улице. Местные жители услышали гулкие взрывы около шести часов утра по местному времени (совпадает с московским). Столбы дыма от пожара видно за несколько километров, точные причины происшествия пока неизвестны. Информации о пострадавших также пока нет.

Дополнение: в МЧС уточнили, что площадь пожара составляет 1600 квадратов. Предварительно, пожар произошел на заводе по производству ацетона.

Ранее мощный пожар на территории сельскохозяйственного колледжа в Шушенском Красноярского края попал на видео. Огонь охватил строящийся корпус учебного заведения. Предварительно, пламя изначально охватило погрузчик, после чего перекинулось на строение.