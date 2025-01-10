МФЦ пяти российских городов остановили прием документов из-за отсутствия интернета

МФЦ в Челябинской области остановили прием документов из-за интернета

Многофункциональные центры (МФЦ) сразу в пяти городах Челябинской области на время остановили прием документов. Об этом сообщает портал URA.RU.

По информации издания, нарушения в работе МФЦ произошли в населенных пунктах Копейск, Озерск, Коркино, Еманжелинск и Южноуральск. Отмечается, что перебои в работе центров возникли из-за отсутствия интернета, проблемы наблюдались на стороне оператора.

Работу интернета — как и прием документов — удалось возобновить лишь к 13:00 по местному времени (11:00 мск).