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12:56, 10 января 2025Россия

МФЦ пяти российских городов остановили прием документов из-за отсутствия интернета

МФЦ в Челябинской области остановили прием документов из-за интернета
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Vadim Akhmetov / URA.RU / Globallookpress.com

Многофункциональные центры (МФЦ) сразу в пяти городах Челябинской области на время остановили прием документов. Об этом сообщает портал URA.RU.

По информации издания, нарушения в работе МФЦ произошли в населенных пунктах Копейск, Озерск, Коркино, Еманжелинск и Южноуральск. Отмечается, что перебои в работе центров возникли из-за отсутствия интернета, проблемы наблюдались на стороне оператора.

Работу интернета — как и прием документов — удалось возобновить лишь к 13:00 по местному времени (11:00 мск).

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