В России задумались об ограничении доступа зарубежных провайдеров

Роскомнадзор может ограничить доступ в России для восьми зарубежных провайдеров

Роскомнадзор задумался об ограничении доступа в России для восьми зарубежных провайдеров. Об этом со ссылкой на представителей службы сообщает РИА Новости.

Ограничения могут затронуть компании, которые не выполнили требования ведомства. По закону провайдеры должны обеспечивать безопасность информации, сотрудничать с Центром мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) для противодействия DDoS-атакам, участвовать в учениях по обеспечению устойчивости сегмента интернета в РФ и подать заявку о внесении в реестр провайдеров.

«С учетом рисков, которым подвержены ресурсы, размещенные на мощностях указанных компаний, работа этих провайдеров хостинга может быть ограничена на территории РФ», — сообщили в Роскомнадзоре.

Требования не выполнили GoDaddy.com LLC, Amazon Web Services In. и HostGator.com LLC, Kamatera Inc., Ionos Inc., Network Solutions LLC, DigitalOcean LLC и Hetzner Online GmbH. Работа этих провайдеров может быть ограничена на территории России.

Ранее жители южных регионов России столкнулись с ограничениями в работе интернета. В Дагестане перестали открываться иностранные сайты, проблемы зафиксированы также в работе отдельных сервисов и мессенджеров. Также на неработающие сервисы обратили внимание пользователи из Чечни и Ингушетии. Телекоммуникационная компания Ellco объяснила перебои в работе учениями Роскомнадзора «по отработке сценариев отключения доступа к зарубежному сегменту сети интернет».